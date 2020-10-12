«مؤسسة النفط» تبحث تشغيل وحدات التصنيع بـ«مصفاة الزاوية»بعد رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً تقابلياً موسّعاً مع شركة الزاوية لتكرير النفط، ترأسه مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة ، وذلك ظهر يوم الاحد الموافق 11 أكتوبر 2020 بمقر المؤسسة الرئيسي بالعاصمة الليبية طرابلس، بحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد العماري، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية الصادق محمد، وبرفقته أعضاء لجنة الإدارة مصطفى خليفة عضو اللجنة للهندسة والمشروعات ، ومحمد دبوب عضو اللجنة للصيانة والخدمات، وعماد الطاهر عضو اللجنة للعمليات.

وفقاً لبيان “المؤسسة” تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، ومدى جاهزية الوحدات الصناعية بالمصفاة ، لاستئناف عمليات التشغيل، وذلك تزامناً مع رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، كما نوقش ايضاً نشاط عمليات الإنتاج بمصنع اسفلت بنغازي، واستئناف عمليات البيع لمنتج الاسفلت، بالإضافة الى جاهزية مصنع اسفلت الزاوية، و مصنع خلط وتعبئة الزيوت بالزاوية، والاستعداد لتشغيلهما مباشرةً بعد استئناف عمليات تشغيل المصفاة، كما تم التاكيد على جاهزية المراسي البحرية بميناء الزاوية النفطي، وفي هذا الاطار تم الاشارة الى استكمال تنفيذ اعمال الصيانة الجزئية لأنابيب الشحن التحت مائية الخاصة بالمرسى رقم 3 الخاص بعمليات شحن خام الشرارة، والرفع من جاهزية المراسي البحرية بالميناء لعمليات اعادة التشغيل.

كما ناقش الحاضرون الصعوبات التي تواجه الشركة في تنفيذ بعض المشاريع، وسبل تذليلها وذلك من خلال طرح بعض المقترحات من قبل رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة مصطفى صنع الله ، والتي يمكن من خلالها استئناف نشاط هذه المشاريع، وتم التطرّق ايضاً الى بعض نشاطات ومشاريع ادارة التنمية المستدامة المجاورة للمواقع النفطية بالزاوية، واستعراض ما تم تنفيذه بالمدينة في المدة الماضية، وخطط الإدارة للمشاريع الحالية خلال الفترة القادمة، وفقاً للبيان.