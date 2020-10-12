عماري زايد يبحث مع السفير الايطالي سبل إجراء إنتخابات برلمانية وفق قانون انتخابات 2014

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية أمس الأحد سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا “جوزيني بوتشينو”، لبحث العلاقات الثنائية بين الوفاق وإيطاليا.

اللقاء تناول وفقًا لتدوينة نشرها عماري زايد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” آخر المستجدات السياسة والعسكرية والحوارات السياسية الجارية، والتحدّيات التي تواجه استئناف العملية السياسية في ليبيا.

وناقش عماري زايد مع بوتشينو المبادرة المتعلّقة بإجراء انتخابات برلمانية وفق الإعلان الدستوري وقانون انتخابات 2014 كحل للأزمة الحالية وتوحيد المؤسسات.

كما تطرّق إلى التعاون بين البلدين في عديد المجالات لا سيما المشاريع الاقتصادية وقطاع التعليم.

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