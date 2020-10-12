باشاآغا: السلوك الإيجابي لدول الجوار له أثر ملموس في تقدّم مباحثات الحوار

ليبيا – ثمّن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا عاليًا مجهودات بعثة الأمم المتّحدة والمساعي التي وصفها بـ”المتميّزة” للسيدة ستيفاني ويليامز، لجمع الفرقاء وإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

باشاآغا قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نسخّر كامل إمكانيات وزارة الداخلية لإنجاح أيّ مساعٍ لحقن الدماء و إعادة الإستقرار الأمني والسياسي ودعم السلام الشامل”.

وأشار إلى أنّ السلوك الإيجابي لدول الجوار وجميع الدول الراعية للسلام في ليبيا، كان له أثر ملموس في تقدم مباحثات الحوار وعودة الأمل في إنهاء الأزمة والانتقال مما وصفها بـ”مرحلة المغامرات العسكرية” إلى مرحلة تسوية سياسية تحقّق السلام والاستقرار للجميع.

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