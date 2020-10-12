شركة الكهرباء «طرابلس»: انقطاع التيار بعد سرقة «كوابل» تخص دائرة توزيع المرقب

أكدت الشركة العامة للكهرباء «طرابلس»، وقوع حادثة سطو جديدة على كابلات الكهرباء بمنطقة بيباس بدائرة توزيع الساحل.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة، في بيان صادر عنها: “ورد إلينا قبل قليل سرقة 800 متر سلك نحاس ضغط منخفض بمنطقة بيباس بدائرة توزيع الساحل، إدارة توزيع المرقب مما تسبب في فصل التغذية على عدد من المنازل والمزارع بمنطقة الساحل”.

وأضافت الشركة “كما تمت سرقة لأسلاك ضغط 1650 متر على خط الشرفة بمنطقة الشرفة بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب”.

وتابعت “وصل المجموع إلى (2450) متر مما تسبب في فصل التغذية على 35 محول على الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي على عدد كبير من المواطنين في المنازل والمزارع بمنطقة الساحل”.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت وقوع سرقة أسلاك ضغط عالي الأربعاء الماضي، مسافة 1100 متر على خط المشروع القديم المغذي لعدد من المزارع.

وأوضحت الشركة أنه تم سرقة أيضا أسلاك ضغط منخفض مسافة 1800 متر ليلة الأربعاء على المحطة الأرضية فرحات، مشيرة إلى أن هذا الخط يغذي عدد من المزارع بمنطقة المشروع القديم بدائرة توزيع كعام، مما أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.