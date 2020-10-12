الغزالي: أهالي سرت يرحّبون بأي أجسام سياسية على أرض مدينتهم شرط أن تكون تحت حماية الجيش

ليبيا – قال عضو مجلس النوّاب عن سرت أبو بكر الغزالي إنّ سكان مدينته يعيشون منذ شهور في حالة توتّر دائمة؛ مخافة اندلاع الحرب التي ستحول مدينتهم إلى مسرح للأحداث، وتؤدي إلى نزوح المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

الغزالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أضاف: “نحن اليوم لا نريد أن نزيد من معاناتهم بتسهيل مرور الميليشيات إليهم عبر اتفاق سياسي قد يتم التلاعب بتفسير بنوده من قبل قيادات الغرب”.

وتابع: “أهالي المدينة يرحّبون بأيّ أجسام سياسية على أرض مدينتهم، شريطة أن تكون تحت حماية الجيش الوطني، وهم لا يعترفون بأي مفاوضات تجرى بالنيابة عنهم، إلا إذا كانت من القيادة العامة”.

الغزالي قال إن أهالي سرت يتخوّفون على مستقبل ليبيا، وأن يؤدّي فرض وجود منطقة عازلة في سرت إلى سحب الجيش شرقًا ووضع قيود دولية تحد من تحرّكاته العسكرية الساعية إلى تحرير الوطن، وتعيق جهوده في إنهاء الفوضى والتخلّص من الميليشيات والجماعات الإرهابية.

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