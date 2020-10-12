الداخلية الليبية: تحرير 7 هنود بعد قرابة شهر من اختطافهم في الشويرف

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تحرير الهنود السبعة بعد اختطافهم في 14 سبتمبر 2020 منطقة الشويرف غرب البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية وصول الرهائن الهنود الذين كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية في منطقة الشويرف بغرب البلاد، إلى مديرية أمن الهلال النفطي (البريقة) بعد مفاوضات للإفراج عنهم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المفرج عنهم سبع مهندسين وفنيين تابعين لشركة الشعلة المضيئة للمقاولات وخدمات الحقول النفطية كانوا قد اختطفوا خلال مرورهم بتلك المنطقة المدة الماضية.