شلوف: العالم منزعج من الإحتياطي الكبير جدًا من الذهب الموجود في ليبيا

ليبيا – أعربت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف عن تخوّفها من أن تتحوّل قضايا الفساد المطروحة حاليًا إلى قضايا شخصيات سياسية وإقصاء سياسي.

شلوف أشارت خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أنّ وزير الداخلية بدأ في ملفات الفساد، وكان الجميع يخشى أن يتحول ملف الفساد لملف إقصاء للخصوم السياسين، ويتحول كما تحول ملف الارهاب لإقصاء عسكري للأطراف الأخرى.

وأضافت: “تنفيذ المخالفات المالية لا الإدارية والسياسية خطوة يشكر عليها النائب العام وإن جاءت متأخرة. أكبر عملية إهدار مالي في الدولة الليبية هي مسألة الترتيبات، قانون الميزانية يعدُّ مخالفًا لقوانين الدولة الليبية، وأي صرف خارج إطار القانون الليبي هو هدر للمال العام، كنا نتمنى من النائب العام أن يقف عند نقطة المرتبات العالية جدًا التي تصرف في إطار تضارب المصالح”.

كما أكّدت على أنّ ليبيا تعاني من أزمة سياسية هي السبب في وجود أزمة الكهرباء وغيرها، فالسياسيون والطبقة الحاكمة يتمتّعون بما لا يتمتع به المواطن وهم غير ذوي صفة، لافتةً إلى أنّ تضارب المصالح يجعلهم يفضلون استمرار الوضع الراهن على إيجاد حلٍّ حقيقي للأزمة الليبية.

واعتقدت أنّ الأزمات في ليبيا خاصّة أزمات الفساد هي مفتعلة من الخارج وليس من الداخل، والمنفذون هم ضعاف النفوس الذين قبلوا على أنفسهم أكل مال الحرام، مشيرةً إلى أنّ ليبيا الدولة شبه الوحيدة غير المدانة دوليًا ولديها احتياطي من الذهب كبير جدًا؛ الأمر الذي يزعج العالم.

واختتمت حديثها بالقول: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظّمات تشرف على رسم السياسة الاقتصادية في ليبيا، ونحن الآن رهن للمجتمع والمنظمات الدولية دون أن نستدين فلسًا أو دينارًا واحدًا، وهذه الكارثة”.

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