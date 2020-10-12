«مكافحة الأمراض»: تسجيل 1109 إصابة بـ«كورونا» في يوم واحد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تعافى 428 مصابا،وتوفي 13 آخرون.

وأوضح المركز في بيان منشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالعته “الساعة 24″، تسلم المركز 4297 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1692 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 133 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1400 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 99 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 231 عينة، إضافة إلى مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 136 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 200 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 93 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن 13 عينة، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة.

الجدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد، إلى 43 ألفا و821 حالة، منها 18 ألفا و711 نشطة، و24 ألفا و466 متعافيا، في حين توفي 644 آخرون.