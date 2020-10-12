وزير الدفاع التركي: قواتنا البحرية تحمي السفينة “أوروتش رئيس”

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن سفينة التنقيب “أوروتش رئيس”، مستمرة في أداء المهام المكلفة بها داخل نطاق ما وصفه بـ”مناطق النفوذ التركية” في شرق المتوسط وبحر إيجة.

وقال “أكار” إن القوات البحرية توفر الحماية اللازمة لسفينة التنقيب بعد استئنافها لمهامها شرقي المتوسط.

على الجانب المقابل، علقت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، على إعادة تركيا سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” إلى شرق البحر المتوسط.

وأدانت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان لها، القرار التركي، وقالت إن هذا التحرك يمثّل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي.

وشددت على أن أنقرة، لا تستحق الثقة كما أنها غير صادقة في رغبتها بالحوار.

وقالت الوزارة إن تركيا أصبحت تُمثل عامل عدم استقرار في المنطقة انطلاقًا من ليبيا ووصولاً إلى منطقة بحر إيجة وقبرص وسوريا والعراق والآن “قره باغ”.

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