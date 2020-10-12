صنع لله يبحثُ إعادة تشغيل الوحدات الصناعية بعد رفع القوة القاهرة عن “الشرارة”

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، رفقة شركة الزاوية لتكرير النفط، عمليات إعادة تشغيل الوحدات الصناعية بمواقعها بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة.

وناقشت المؤسسة خلال اجتماع موسع عقد بمقرها وحضره كل من عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية، وأعضاء لجنة الإدارة، النشاط العام للشركة، ومدى جاهزية الوحدات الصناعية بالمصفاة، لاستئناف عمليات التشغيل، تزامنًا مع رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

وتطرق الاجتماع لنشاط عمليات الإنتاج في مصنع إسفلت بنغازي، واستئناف عمليات البيع لمنتج الإسفلت، إضافة لمدى جاهزية مصنع إسفلت الزاوية، ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بالزاوية، والاستعداد لتشغيلهما مباشرةً بعد استئناف عمليات تشغيل المصفاة.

وخلُص الإجتماع إلى التأكيد على جاهزية المراسي البحرية في ميناء الزاوية النفطي، واستكمال أعمال الصيانة الجزئية لأنابيب الشحن التحت مائية الخاصة بالمرسى رقم 3 الخاص بعمليات شحن خام الشرارة، والرفع من جاهزية المراسي البحرية بالميناء لعمليات إعادة التشغيل.

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