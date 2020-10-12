أعلن رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله أحتيتة، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل أكبر مجمع بحقل السرير النفطي “GC-2″، ليستأنف بذلك العمل في الحقل بالكامل.

وأوضح أحتيتة في تدوينة عبر عبر صفحته الشركة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إعادة التشغيل تمت بجهود العناصر الفنية ، والخبرات الوطنية من مختلف الأقسام الفنية، الذين بذلوا مجهودات كبيرة، واستمروا في العمل ساعات طويلة ومتواصلة للتغلب على المشكلات الفنية التي تعيق عمليات التشغيل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن استئناف العمل بحقل الشرارة، وإعطاء التعليمات إلى المشغل شركة “أكاكاوس” بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

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