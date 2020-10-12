تمديد حظر التجول في بلدية باطن الجبل بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

قرر عميد بلدية باطن الجبل غرب ليبيا، اليوم الإثنين، تمديد حظر التجول المفروض في البلدية لمدة أسبوع آخر بسبب ازدياد تفشي جائحة كورونا.

ويقضي القرار، بمنع التنقل بين المدن إلا في الضرورة وقفل جميع المصالح الإدارية العامة والخاصة والمحلات التجارية وورش الصيانة والمقاهي والمطاعم.

واستثنى القرار المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والمصارف ومحطات تحلية المياه والمخابز ومحلات مواد التنظيف مع مراعاة عدم الازدحام.

ومنعت، بلدية باطن الجبل، المصارف التي تقع في نطاقها التعامل مع المواطنين فترة الحظر، على أن يتم تعاملها مع المندوبين فقط للحفاظ على سلامة الجميع.

وشددت البلدية على المواطنين باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من وباء كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي ومنع كافة المناسبات الاجتماعية.

وطالبت، الجهات المعنية بتفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية، وذلك لتطبيق الحظر واتخاذ كافة الاجراءات ضد المخالفين.

وبحسب آخر إحصائية نشرت للإصابات بفيروس كورونا؛ فإن إجمالي الإصابات ببلدية باطن الجبل بلغت 801 إصابة منها 166 حالة نشطة؛ فيما بلغت حالات الشفاء 73 حالة و16 حالة وفاة.

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