عاجل ليبيا الان

المسماري : الأخوان عدو مشترك لدول جوار ليبيا

تم النشر منذُ 35 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق الرسمي باسم الجيش أحمد المسماري، أن جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة هي عدو مشترك لكامل دول جوار ليبيا.

و أضاف المسماري في تصريحات صحفية أن تونس بها جماعة النهضة وجنوب الجزائر بها جماعات إرهابية وهذه الجماعات لا ترضى بإزالتها من خريطة المنطقة، أو الخروج بنتائج حوار سلمي يؤدي لنتيجة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع أو دستور يمثل ميثاق لليبيا.

وأوضح المسماري أن هذه الجماعات لها فروع في دول الجوار لذا يجب على الجيش أن يكون متيقظ حتى لا يكون هناك امتداد عكسي من ليبيا لهذه الدول مثلما حدث في الماضي مؤكدا أن الجيش مع أي مبادرة تقرب الليبيين وتخلص الوطن من الإرهاب والجريمة والتسلط والفوضى الأمنية.

وشدد المسماري على أنه يجب على دول الجوار الاقتناع بأن المعركة واحدة وأن الهدف الذي تسعى إليه جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة هو السيطرة على المنطقة، مدعومين في ذلك من تركيا وقطر.

ويشار إلى أن تصريحات المسماري جاءت تعقيبا على تسريبات المراسلات الإلكترونية الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي كشفت مخططات جماعة الإخوان وأظهرت مدى سيطرتها على مفاصل الدولة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الاخوان اهداء لكل مسلم غيور على دينه فهم اكثر اساءة للاسلام من الد اعداء الاسلام الذين اساءوا الى رسولنا الكريم عن حقد وكراهية خاصة الصهاينة لا قيمه السامية تتعارض مع مصالحهم وكذلك الاخوان الصهاينة من يتابع صفاتهم يجدها خليط من صفات اليهود والمنافقين من عنصرية وقلوبهم كالحجارة ويتنفسون الكذب ولا عهد لهم ولاامان وفجار فى الخصام ويأمرون بالمنكر وينههون عن المعروف وينطبق عليهم ما ورد فى السورة الفاضحة للمنافقين فى قوله تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (68)

    رد