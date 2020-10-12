المسماري : الأخوان عدو مشترك لدول جوار ليبيا

قال الناطق الرسمي باسم الجيش أحمد المسماري، أن جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة هي عدو مشترك لكامل دول جوار ليبيا.

و أضاف المسماري في تصريحات صحفية أن تونس بها جماعة النهضة وجنوب الجزائر بها جماعات إرهابية وهذه الجماعات لا ترضى بإزالتها من خريطة المنطقة، أو الخروج بنتائج حوار سلمي يؤدي لنتيجة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع أو دستور يمثل ميثاق لليبيا.

وأوضح المسماري أن هذه الجماعات لها فروع في دول الجوار لذا يجب على الجيش أن يكون متيقظ حتى لا يكون هناك امتداد عكسي من ليبيا لهذه الدول مثلما حدث في الماضي مؤكدا أن الجيش مع أي مبادرة تقرب الليبيين وتخلص الوطن من الإرهاب والجريمة والتسلط والفوضى الأمنية.

وشدد المسماري على أنه يجب على دول الجوار الاقتناع بأن المعركة واحدة وأن الهدف الذي تسعى إليه جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة هو السيطرة على المنطقة، مدعومين في ذلك من تركيا وقطر.

ويشار إلى أن تصريحات المسماري جاءت تعقيبا على تسريبات المراسلات الإلكترونية الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي كشفت مخططات جماعة الإخوان وأظهرت مدى سيطرتها على مفاصل الدولة في ليبيا.

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