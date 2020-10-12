دعم الانتخابات.. محور مباحثات السايح وسفير بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا خوسيه سابادل، خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

جاء ذلك خلال اجتماعهما بديوان مجلس المفوضية، لبحث استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن اللقاء تناول الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) in’�{�(:

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