عمل متواصل لمركز العزل درنة للكشف عن الإصابات بكورونا

أعلن المركز الإعلامي للعزل الصحي درنة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الموجودة في المركز بلغت 5 حالات.

وأشار المركز في نشرته اليومية لنهار أمس إلى عدم تسجيل حالات دخول أو شفاء أو وفاة.

هذا وأفاد المركز بقيامه بسحب 90 عينة للتحليل السريع، حيث تم التعامل مع كل حالات الاشتباه، والكشف عنهم صحيا، وعزلهم منزليا، وتقديم الرعاية الصحية وإرشادت السلامة، إلى جانب تحويل حالتين إلى مركز الشفاء للعزل الطبي.

كما كشف المركز أنه سيتم اليوم إجراء مسحات لعدد من حالات الاشتباه والمعزولة منزليا والمعزولة بمركز الشفاء، وسيتم إرسالها إلى المختبر المرجعي بنغازي.

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