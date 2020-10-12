الوطني لمكافحة الأمراض: إصابات كورونا اليومية تكسر حاجز الـ1000 حالة في ليبيا وطرابلس الأعلى إصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 13 حالة وفاة و1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، منها 676 حالة في طرابلس وحدها.

وأفاد المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الإثنين ، أن إجمالي الإصابات في ليبيا وصل إلى 43821 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا

وأشار المركز إلى أن طرابلس سجلت 676 حالة تليها مصراتة ثانية بـ59 حالة، ثم غريان بـ47 حالة، و38 حالة في زوارة، و37 حالة في زليتن، و34 حالة في بنغازي، و33 حالة في الجفارة، و30 حالة في جنزور، و23 حالة في الزنتان، و18 حالة في الجميل، و16 حالة في يفرن، و14 حالة في العجيلات.

إضافة إلى 12 حالة في ترهونة، و11 حالة في كل من الخمس وصرمان، وعشر حالات النواحي الأربع، وتسع حالات في كل من الرجبان وسواني بني آدم، وثماني حالات في الحرابة، وثلاث حالات في كل من زلطن وجادو، وحالتين في كل من المنشية الجميل ودرج، وحالة في كل من باطن الجبل والقرة بوللي والرياينة والأصابعة.

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