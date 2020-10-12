الدولية للهجرة: تزويد مركز مكافحة الأمراض بـ53 ألف نشرة للتوعية بكورونا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تزويد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأكثر من 53 ألف نشرة باللغة العربية الاسبوع الماضي للتوعية بفيروس كورونا.

وبينت المنظمة الدولية للهجرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه لزيادة الوعي حول فيروس كورونا بين النازحين والمجتمعات المضيفة، زودت المنظمة الدولية للهجرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأكثر من 53,000 نشرة باللغة العربية في الأسبوع الماضي وأكدت المنظمة وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا مؤخراً إلى أكثر من 42,000 حالة.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة مساعدة السلطات الصحية الليبية من خلال توفير التدريبات الفنية لمقدمي الرعاية الطبية في الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى زيادة وعي الأفراد بالجائحة مبينة أن المنظمة الدولية للهجرة طورت شهر مارس 2020 بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ثلاث أوراق بحثية حول تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية استخدام قناع الوجه بطريقة آمنة، وكيف ومتى يتم طلب المساعدة الطبية.

وأضافت المنظمة أنه تمت ترجمة هذه الأوراق إلى 6 لغات مستخدمة من قبل المهاجرين في ليبيا وتوزيعها على نطاق واسع من خلال أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في جميع أنحاء ليبيا منذ ذلك الحين.