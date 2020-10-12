كتلة الـ94 تُعلّق على “الحوار”.. وتطالب البعثة بـ”الشفافية”

طالبت كتلة الـ94، وهي أكبر تكتل مدني في المؤتمر الوطني سابقا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باتباع الشفافية في اختيار أعضاء لجنة الحوار، سواء في جنيف أو غيرها.

ودعت الكتلة في بيان، إلى تعديل الاتفاق السياسي بما يتلاءم مع المرحلة، في حالة الذهاب إلي مرحلة انتقالية أخرى، مؤكدة تأييدها الجهود والخطوات التي تتم في سبيل وقف الحرب وحقن دماء الليبيين، ورفع المعاناة وتوفير الخدمات وسبل العيش الكريم لكافة أبناء الشعب الليبي.

وشددت الكتلة على دعمها توحيد المؤسسات السيادية وإعادة توزيع توطينها في البلاد، وجهود لجنة 5+5 العسكرية من أجل توحيد الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية وإيقاف انتشار السلاح والعمل على احتكاره بيد الدولة.

وفي ختام البيان، أكدت كتلة الـ94 تأييدها المفوضية العليا للانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

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