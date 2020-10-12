الجزائر تبلغ الخارجية الليبية رغبتها في المشاركة بجولات الحوار

أعربت الحكومة الجزائرية عن رغبتها في إشراكها في جولات الحوار الليبي التي تجري الآن.

وأبلغ سفير الجزائر لدى ليبيا مالك عبد القادر حجازي خلال لقائه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة رسالة شفهية من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مفادها رغبة الحكومة الجزائرية في إشراكها في جولات الحوار الليبي التي تجري الآن مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية مستعدة لتقديم يد العون من ناحية التدريب والتأهيل للكيانات الشرطية والأمنية لكافة المجموعات الراغبة في الانخراط في الأجهزة الأمنية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس مناقشة التعاون بين ليبيا والجزائر في المجالات المختلفة وعلى رأسها مجال الطاقة حيث تقدم سيالة بالشكر لفريق العمل الجزائري الخاص بصيانة الشبكة العامة للكهرباء الذي ساهم مع الفنيين الليبيين في إعادة عمل وحدة بمحطة الخمس.