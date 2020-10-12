الرئيس التونسي يبحث مع وليامز ترتيبات ملتقى الحوار الليبي مطلع نوفمبر

أخبار ليبيا24

استقبل رئيس تونس، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، لبحث الترتيبات المتعلقة باحتضان تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل.

وبحسب رئاسة الجمهورية التونسية؛ فإن احتضان تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في مطلع الشهر القادم كان موضوع اللقاء بين الطرفين.

وقالت الرئاسة التونسية، إن سعيّد أعرب عن ارتياحه لتتويج مسار من التنسيق والتشاور بين تونس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باختيار تونس لاحتضان هذا الاجتماع الهام، مؤكدًا استعداد تونس لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الهام.

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