سفير الجزائر بطرابلس: بلادنا راغبة في المشاركة بجولات الحوار الليبي

التقى وزير الخارجية في “حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة الاحد الموافق بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس السفير الجزائري مالك عبد القادر حجازي المعتمد لدى ليبيا.

وبحسب بيان “خارجية الوفاق” جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين ليبيا والجزائر في المجالات المختلفة وعلى رأسها مجال الطاقة حيث تقدم “سيالة” بالشكر لفريق العمل الجزائري الخاص بصيانة الشبكة العامة للكهرباء الذي ساهم مع الفنيين الليبيين في إعادة عمل وحدة بمحطة الخمس، وفق قوله.

من جانبه حمل السفير رسالة شفهية من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مفادها رغبة الحكومة الجزائرية في إشراكها في جولات الحوار الليبي التي تجري الآن مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية مستعدة لتقديم يد العون من ناحية التدريب والتأهيل للكيانات الشرطية والأمنية لكافة المجموعات الراغبة في الانخراط في الأجهزة الأمنية، على حد ذكر البيان.