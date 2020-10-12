ألمانيا تدعو شركاء ليبيا الدوليين للتأثير الإيجابي على أطراف النزاع

دعت وزارة الخارجية الألمانية جميع الشركاء الدوليين لليبيا إلى التأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاع.

قالت وزارة الخارجية الألمانية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” “نرحب بخريطة الطريق لمحادثات السلام الليبية التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” مؤكدة أن ذلك يخلق الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الليبيون من أجل ليبيا، والاتفاق على حكومة جديدة موحدة، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

ودعت وزارة الخارجية الألمانية جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا إلى دعم هذه العملية بشكل بناء كما حثت جميع الشركاء الدوليين لليبيا إلى التأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاع ودعم جهود الأمم المتحدة.