شركة الخليج العربي ترفع قدرتها الإنتاجية

قال رئيس لجنة الإدارة في شركة الخليج العربي فضل الله حتيتة اليوم الاثنين، إن الشركة تواصل رفع قدرتها الإنتاجية، مضيفا أنه تم تشغيل أكبر مجمع بحقل السرير النفطي (GC-2) يوم الأحد بفضل مجهودات جميع العناصر الفنية الصاعدة والخبرات الوطنية من مختلف الأقسام الفنية مشيدا بالمجهودات التي بذلوها.

وفي سياق آخر، عقد عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي فرج المشاي اليوم اجتماعا مع شركة EMI عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمتابعة مشاريع الطاقة بحقول الحمادة والبيضاء والسرير، إضافة إلى وضع برنامج لتدشين التوربينات الجديدة بحقل السرير النفطي.

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