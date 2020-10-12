طلبة كلية الطب البشري بجامعة سبها يحتجون على جدول الامتحانات

خرج العشرات من طلبة كلية الطب البشري بجامعة سبها، في وقفة احتجاجية ضد قرار جدول الامتحانات الذي وضعته إدارة الكلية.

ورفع الطلبة المحتجون شعارات تنادي بضرورة اعتبار فترة الانقطاع التي مر بها الطلبة خلال انتشار وباء كورونا في البلاد، كما طالبوا بضرورة شرح المناهج التي سيشملها الامتحان، وإتاحة مساحة كافية من الوقت بين كل امتحان وآخر.

هذا وقال رئيس اتحاد طلبة كلية الطب البشري بجامعة سبها علي غيث لقناتنا، إن الاحتجاج جاء بعد عدم تمكن الطلبة من الوصول إلى صيغة مشتركة مع إدارة الكلية.

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