بحث سبل تعاون مشترك بين الشؤون الاجتماعية والكشافة ببنغازي

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية فتحية على حامد خلال اجتماعها اليوم مع مفوض كشافة بنغازي الزبير الغرياني” والمفوضة المساعدة للمرشدات زكية المغربي والمسؤول الإعلامي للكشافة والمرشدات امكانية التعاون باقامة برامج مشتركة .

وقال مكتب التثقيف والتوعية بالوزارة ان من بين هذه البرامج المشتركة اقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل واقامة المشاريع التربوية الهادفة وتنمية المهارات الدينية والاجتماعية والثقافية والاتفاق على التعاون المتبادل في مجال الدعم النفسي وعدد من البرامج الأخرى.