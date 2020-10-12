وليامز: الهدف الأساسي من حوار تونس هو إجراء انتخابات في ليبيا

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز أن الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه تون مطلع نوفمبر المقبل سيجمع ممثلين من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي, وذلك على أساس مبدأ يشمل الجميع ويراعي التمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي.

وأضافت وليامز, في تصريح إعلامي عقب لقاء عقدته مع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين, أن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بالمشاركة الفعالة للمرأة والشباب الليبيين في الحوار السياسي.

وأشارت إلى أن الهدف الأسمى للملتقى السياسي الليبي الليبي بتونس هو التوصل إلى انتخابات وطنية في ليبيا تؤسس لمرحلة ديمقراطية تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم الحقيقيين وتعطي الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وتابعت بأن الملتقى سيناقش الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء الانتخابات في ليبيا في أقصر إطار زمني ممكن وإيجاد سلطة تنفيذية مؤهلة تعمل على تقديم الخدمات للشعب الليبي والتحضير للانتخابات.

كما أكدت وليامز أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقوم حاليا بعقد اجتماعات ومشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي بما في ذلك الشباب والنساء وعمداء البلديات وستطلب منهم تقديم توصيات ملموسة لطرحها على طاولة ملتقى الحوار السياسي.

وفي سياق متصل, أعلنت وليامز أنه انطلاقا من 19 أكتوبر الجاري ستقوم البعثة بتيسير مباحثات مباشرة للمرة الأولى بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف.

وأعربت عن أملها في أن تفضي هذه الجولة عن اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.