ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

12 October, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين سير عمل هيئة السلامة الوطنية وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده برئيسها العميد عبدالعزيز العرفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

واطلع الثني ،على مدى استعداد وجاهزية هيئة السلامة الوطنية لاستقبال أي طارئ وآليات التعامل معه ،و قدم رئيس الهيئة قائمة بأبرز احتياجات العمل من معدات وآليات وغيرها.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة إتمام صيانة الآليات في أسرع وقت وذلك لتقديم العمل بشكل الأمثل ،مشدّدا على ضرورة رفع حالة التأهب تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء المقبل.