ليبيا
الثني يبحث احتياجات هيئة السلامة الوطنية وسير عملها
بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |
12 October, 2020
بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين سير عمل هيئة السلامة الوطنية وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده برئيسها العميد عبدالعزيز العرفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
واطلع الثني ،على مدى استعداد وجاهزية هيئة السلامة الوطنية لاستقبال أي طارئ وآليات التعامل معه ،و قدم رئيس الهيئة قائمة بأبرز احتياجات العمل من معدات وآليات وغيرها.
وأصدر الثني تعليماته بضرورة إتمام صيانة الآليات في أسرع وقت وذلك لتقديم العمل بشكل الأمثل ،مشدّدا على ضرورة رفع حالة التأهب تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء المقبل.
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