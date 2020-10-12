انتشال جثة مجهولة الهوية شرق بني وليد

انتشل فريق تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية ببني وليد جثة مجهولة الهوية شرق المدينة.

وقال عضو جمعية السلام للإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة إنه عثر على الجثة في طريق النهر الصناعي عند منطقة فدراج قرب مقر الشركة الصينية شرق المدينة، وجرى انتشالها بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى.

ورجح بن لامه أن تكون الجثة لمهاجر غير شرعي من إحدى الجنسيات الأفريقية.

وقبل أيام لقي مهاجر نيجيري حتفه حرقا على يد التشكيلات المسلحة في منطقة تاجوراء شرقي طرابلس عندما اقتحم 3 منهم مصنعا يعمل به مهاجرين نيجيريين، واقتادوا واحدا منهم وسكبوا عليه البنزين وأحرقوه حيا أما ناظري رفقائه ولم تعرف الأسباب.