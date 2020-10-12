مجلس وزراء حكومة الوفاق يعقد اجتماعًا استثنائيًا جديدًا

أخبار ليبيا24

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، اجتماعه الاستثنائي الخامس للعام الجاري لبحث جملة من الموضوعات السياسية والخدمية والصحية.

وأطلع رئيس الحكومة، فائز السراج، على على نتائج محادثاته الخارجية والمواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية.

وكلف المجلس وزارتي الخارجية والعدل لبحث ومتابعة موضوع العلاقات مع بعض الدول في ظل ما يستجد من تطورات.

وخلال الاجتماع، أحال المجلس موضوع تخصيص مبلغ لصالح الشركة العامة للكهرباء لتغطية نفقات توريدات المواد والمعدات اللازمة للصيانة إلى وزارة المالية لمناقشته مع الشركة في ظل المخصصات المالية المقررة لها.

وحضر جانب من الجلسة رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، الدكتور خليفة البكوش، حيث قدم لمحة على الوضع الوبائي المحلي للفيروس.

ولفت البكوش، إلى وجود تحسن كبير في محاصرة وباء كورونا بعدد من المناطق، كما تم مناقشة الأوضاع المالية التشغيلية لمراكز العزل، بما في ذلك مكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة في ظل الموارد المالية المخصصة.

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