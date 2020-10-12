“الثني” يطلع على احتياجات هيئة السلامة الوطنية قبل حلول الشتاء

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الااثنين سير عمل هيئة السلامة الوطنية وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده برئيسها العميد عبدالعزيز العرفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
واطلع الثني خلال الاجتماع على مدى استعداد وجاهزية هيئة السلامة الوطنية لاستقبال أي طارئ وآليات التعامل معه.
وبدوره، قدم رئيس الهيئة قائمة بأبرز احتياجات العمل من معدات وآليات وغيرها، وعلى الفور أصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة إتمام صيانة الآليات في أسرع وقت وذلك لتقديم العمل بشكل الأمثل.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع حالة التأهب تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء المقبل.
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