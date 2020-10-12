“الثني” يطلع على احتياجات هيئة السلامة الوطنية قبل حلول الشتاء

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني اليوم الااثنين سير عمل هيئة السلامة الوطنية وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده برئيسها العميد عبدالعزيز العرفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

واطلع الثني خلال الاجتماع على مدى استعداد وجاهزية هيئة السلامة الوطنية لاستقبال أي طارئ وآليات التعامل معه.

وبدوره، قدم رئيس الهيئة قائمة بأبرز احتياجات العمل من معدات وآليات وغيرها، وعلى الفور أصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة إتمام صيانة الآليات في أسرع وقت وذلك لتقديم العمل بشكل الأمثل.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع حالة التأهب تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء المقبل.