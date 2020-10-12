اختتام الدورة التدريبية حول إدارة الحوار والتعامل مع الجمهور بسرت

شهدت قاعة مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت أمس، اختتام الدورة التدريبية حول إدارة الحوار والتعامل مع الجمهور، إلى جانب كتابة مقترحات المشاريع التي ستطلقها منظمة “مسارات” للسلام والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن مشروع شباب سرت 2020.

وشهد اليوم الختامي جلسة نقاش حول كيفية كتابة مقترح المشاريع الإعلامية وفق متطلبات المنظمة، وكانت الدورة قد بدأت يوم السبت الموافق لـ3 من أكتوبر الجاري، واستهدفت إعلاميين ومدونين وناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، ووزعت في الجلسة الختامية شهادات الحضور على المشاركين .

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