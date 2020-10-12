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«باشاغا» يطلع «سفراء إيطاليا وإسبانيا» على مستجدات «الأزمة الليبية»

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا مساء اليوم الأثنين سفير إيطاليا لدى ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة مستجدات الأزمة الليبية، وما توصلت إليه أطراف النزاع لحلها، بحسب بيان “داخلية الوفاق” الذي أشار إلى أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصةً الأمنية منها، وفق قوله.

وفي بيان أخر لـ”داخلية الوفاق” التقى “فتحي باشاغا” ظهر اليوم الأثنين سفير إسبانيا لدى ليبيا، وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصةً في المجالات الأمنية، كما تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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