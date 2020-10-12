القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية بتاجوراء

من خلال التحري وجمع المعلومات من قبل إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بشأن تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية.

وبعد إبلاغ مركز شرطة تاجوراء وأخذ الإذن من النيابة العامة، قامت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بمداهمة المكان الذي يتخذه التشكيل العصابي وكر لهم بأحد المناطق بضواحي تاجوراء والعثور على أسلاك كهربائية مسروقة، هذا وتم عثور أيضا على مصنع للخمور داخل المكان.وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ،إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية لمركز شرطة تاجوراء.