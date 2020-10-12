عقد المؤتمر السنوي 2020 لفوج كشاف صرمان

تحت شعار “معا نرتقي”، نظم فوج كشاف صرمان مؤتمره السنوي 2020، والذي استعرض أنشطة الفوج للعام الحالي سواء التدريبية أو المعنية بتنمية وخدمة المجتمع، والمتمثلة في عدة دورات وندوات إلى جانب حملة التوعية بفيروس كورونا .

كما استعرض تقرير الأنشطة مشاركات الفوج لهذا العام، والأنشطة التي قام بها خلال شهر رمضان المبارك، والتي تركز على توزيع السلة الرمضانية وتوزيع الاحتياجات على النازحين، وتوزيع زكاة الفطر وكسوة العيد ووجبة الإفطار الجوالة وغير ذلك من الأنشطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا