«حكومة الوفاق»: «السراج» أطلع «الوزراء» على نتائج محادثاته الخارجية حول ليبيا

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق اليوم الاثنين اجتماعه الاستثنائي الخامس للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، و الوزراء وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

بحسب بيان لـ”حكومة الوفاق”، أطلع “السراج” الحضور على نتائج محادثاته الخارجية والمواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية، وكلف وزارتي الخارجية والعدل لبحث ومتابعة موضوع العلاقات مع بعض الدول في ظل ما يستجد من تطورات.

أضاف البيان: “من جهة أخرى أحال المجلس موضوع تخصيص مبلغ لصالح الشركة العامة للكهرباء لتغطية نفقات توريدات المواد والمعدات اللازمة للصيانة إلى وزارة المالية لمناقشته مع الشركة في ظل المخصصات المالية المقررة لها”.

وبحسب البيان، حضر جانب من الجلسة رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش حيث قدم لمحة على الوضع الوبائي المحلي للفيروس، مشيراً إلى وجود تحسن كبير في محاصرة هذا الوباء، كما تم مناقشة الأوضاع المالية التشغيلية لمراكز العزل بما في ذلك مكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة في ظل الموارد المالية المخصصة، على حد زعمه.