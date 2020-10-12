الإعلان عن ائتلاف مشروع من أجل بنغازي عاصمة طبية

تم في مدينة بنغازي أول أمس السبت الإعلان ،عن تأسيس “ائتلاف من أجل بنغازي عاصمة طبية”، الذي يسعى إلى تهيئة مدينة بنغازي لتكون منطقة جذب طبي محلي وإقليمي، وذلك في مقر الائتلاف بالحدائق، بحضور ممثلين عن عدة شركات محلية في تخصصاتٍ متكاملة شكلت النواة التأسيسية للمشروع؛ وهي: شركة دار الحضـــارة للتـــدريب والاسـتشـارات الطبيــة، وشركة التنمية والاستثمار لريادة الأعمال والتنمية البشرية، وشركة فن المعمار الأول للاستشارات والأعمال الهندسية، وشركة السـِّـراج للخـــدمات الإعلامية والتدريـب.

وفي البيان الذي أصدره الائتلاف وتوصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،أكد على أن مشروع من أجل بنغازي عاصمة طبية يسعى إلى صياغة وتنفيذ وإدارة خطط استراتيجية وتنفيذية من خلال المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتهيئة بيئة مناسبة لجعل بنغازي منطقة جذب طبي محلي واقليمي وتحفيز إنشاء ودعم وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بالمجال الصحي والطبي والمجالات المكملة وتوجيه الاستثمارات الانتاجية والخدمية لقيام المشروع.

ورد في البيان إن المشروع يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال مجموعة من النشاطات العلمية والتخطيطية وتكوين شبكات داعمة خدمية واجتماعية وصناعية وتعليمية وتدريبية وفي كل ما يتعلق ويستجد للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة له, مع الأخذ في الاعتبار أعلى معايير الجودة وكفاءة الأداء للموارد البشرية الصحية وكذلك الموارد ذات العلاقة بمجالات عمل المشروع وتعزيز مفاهيم الرعاية الصحية الأولية وأهداف التنمية للألفية والمساهمة الفاعلة في تنشيط سوق العمل بالخصوص من خلال دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر في المجال الطبي ناهيك عن العمل على توجيه الاستثمارات نحو بناء بنغازي عاصمةً طبية وفقاً لأسس علمية وعملية الموصى بها وفق المعايير العالمية.

وحسب البيان فإن بنغازي كمدينة عريقة يجدر بها أن تتبوأ مكانتها لما تتمتع به من استحقاقات اقتصادية وطبية.

