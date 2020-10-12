رئيس «الحكومة الليبية» يصدر تعليماته لكافة البلديات بتجهيز استعدادات فصل الشتاء المقبل

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على تعليماته السابقة لكافة البلديات بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وناقش “الثني” خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأستاذ صقر بو جواري استعداد كافة البلديات للأمر.

وأصدر “الثني” تعليماته تعليماته العاجلة بضرورة الشروع في تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

وأكد “الثني” على كافة البلديات القيام بوضع خطة لتفادي حدوث الفيضانات والتركيز على إيجاد آلية سريعة وعاجلة للتعامل مع الكوارث في حال حدوثها لا قدر الله.