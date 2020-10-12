رئيس «الحكومة الليبية» يصدر تعليماته لكافة البلديات بتجهيز استعدادات فصل الشتاء المقبل

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على تعليماته السابقة لكافة البلديات بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.
وناقش “الثني” خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأستاذ صقر بو جواري استعداد كافة البلديات للأمر.
وأصدر “الثني” تعليماته تعليماته العاجلة بضرورة الشروع في تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.
وأكد “الثني” على كافة البلديات القيام بوضع خطة لتفادي حدوث الفيضانات والتركيز على إيجاد آلية سريعة وعاجلة للتعامل مع الكوارث في حال حدوثها لا قدر الله.
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