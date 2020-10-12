البدء في مشروع صيانة طريق زلة مرادة و زلة ودان

بدأ جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الجنوبية التابع للهيئة العامة للمواصلات والنقل في اعمال الصيانة طريق زلة / مرادة لمسافة 60 كيلومتر ، وزلة ودان لمسافة 60 كيلومتر .

وقال المهندس المشرف على المشروع محمد الانصاري بان القيمة المالية للمشروع بلغت ستة عشر مليون ( 16,000000 ) دينار ليبي ينفذ خلال 18 شهر من بدء الاستلام للموقعين من قبل شركة بيوت للمقاولات العامة والاستثمار العقاري .

واوضح بان الشركة المنفذة ستقوم بازالة الاماكن المتضررة من التشققات والحفر واعادة تعبيدها بالاسفلت حسب المواصفات المقررة في العقد المبرم بين الجهة المشرفة والمنفذة .