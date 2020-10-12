ليبيا الان

البدء في مشروع صيانة طريق زلة مرادة و زلة ودان

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بدأ جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الجنوبية  التابع للهيئة العامة للمواصلات والنقل في اعمال الصيانة طريق زلة  / مرادة  لمسافة 60 كيلومتر ، وزلة ودان لمسافة 60 كيلومتر .
  وقال المهندس المشرف على المشروع محمد الانصاري بان القيمة المالية للمشروع بلغت ستة عشر مليون ( 16,000000 ) دينار ليبي ينفذ خلال 18 شهر من بدء الاستلام للموقعين من قبل شركة بيوت للمقاولات العامة والاستثمار العقاري . 

واوضح بان الشركة المنفذة ستقوم بازالة الاماكن المتضررة من التشققات والحفر واعادة تعبيدها بالاسفلت حسب المواصفات المقررة في العقد المبرم بين الجهة المشرفة والمنفذة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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