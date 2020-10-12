السايح يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي خطط الدعم الدولي لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم

ليبيا – بحث مجلس المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات مع بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوّضية، لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

رئيس مجلس المفوّضية عماد السايح بحث مع سفير الاتحاد الأوربي الجديد لدى ليبيا خوسيه سابادل -بحسب المكتب الإعلامي للمفوّضية العليا للانتخابات- بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

واستعرض الاجتماع استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلّي والدولي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

كما تناول اللقاء الدعم الفني والاستشاري المقدّم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع “بيبول”، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ومن جانبه، أبدى سابيلا ترحيب البعثة بالتعاون ومناقشة خطط الدعم المستقبلي للرفع من كفاءة وقدرات المفوضية في مجالات التدريب والتأهيل على إدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية، مشيدًا بالجهود المبذولة من المفوضية للارتقاء بمهنية الانتخابات، وفق أعلى المعايير الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية