الخارجية اليونانية :أنقرة أبرز عامل عدم استقرار في المنطقة انطلاقًا من ليبيا ووصولًا إلى ناغورني قره باغ

ليبيا – علّقت السلطات اليونانية اليوم الإثنين على إعادة تركيا سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” إلى شرق البحر المتوسّط.

وزارة الخارجية اليونانية أدانت في بيان لها وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية القرار التركي، مؤكّدة أنّ الخطوة تشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين.

وأضافت أنّ تركيا غير جديرة بالثقة وغير صادقة في رغبتها بالحوار.

الخارجية اليونانية نوّهت إلى أن أنقرة أبرز عامل عدم استقرار في المنطقة، انطلاقًا من ليبيا ووصولًا إلى منطقة بحر إيجة وقبرص وسوريا والعراق، والآن ناغورني قره باغ.