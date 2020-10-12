الثني يوجه بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء

وجه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين كافة البلديات بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني ناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري استعداد كافة البلديات لمواجهة فصل الشتاء.
وأصدر الثني تعليماته العاجلة بضرورة الشروع في تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي موجها كافة البلديات بالقيام بوضع خطة لتفادي حدوث الفيضانات والتركيز على إيجاد آلية سريعة وعاجلة للتعامل مع الكوارث في حال حدوثها.
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