الثني يوجه بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء

وجه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين كافة البلديات بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني ناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري استعداد كافة البلديات لمواجهة فصل الشتاء.

وأصدر الثني تعليماته العاجلة بضرورة الشروع في تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي موجها كافة البلديات بالقيام بوضع خطة لتفادي حدوث الفيضانات والتركيز على إيجاد آلية سريعة وعاجلة للتعامل مع الكوارث في حال حدوثها.