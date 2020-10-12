الاتحاد الأوروبي: دعم الانتخابات في ليبيا بمبلغ 6.7 مليون يورو

جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو ساباديل التأكيد على دعم الانتخابات في ليبيا بمبلغ 6.7 مليون يورو.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه أعاد خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح التأكيد على دعم الاتحاد الاوروبي الحالي والمستقبلي للانتخابات الذي بلغ 6.7 مليون يورو حتى الآن مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد لليبيا النجاح، وهذا يحتاج إلى انتخابات ناجحة.

ووصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا لقائه بالسايح بأنه جيد للغاية.