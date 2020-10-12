سعيد وويليامز يبحثان ترتيبات تونس لاحتضان الحوار السياسي الليبي

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الترتيبات المتعلقة باحتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل.

وأكد سعيد استعداد تونس لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للإسهام في إنجاح هذا الاستحقاق، وجدد تأكيده على ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة، وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل ليبي ليبي.

من جانبها أطلعت ويليامز الرئيس التونسي على أهم مخرجات جولات الحوار المنبثقة عن مسار برلين، وقدمت له عرضا حول الترتيبات التي تقوم بها البعثة الأممية، معتبرة أن الحوار الذي ستحتضنه تونس يعد فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في العملية السياسية.

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