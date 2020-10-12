المقهور تقدم رؤية إلى البعثة الأممية لتحقيق هدف الملتقى السياسي الليبي

قدمت الحقوقية عزة المقهور قراءة لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي أعلنت فيه عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، تضمنت رؤية لضمان سير الحوار في الاتجاه الصحيح لتحقيق الهدف المنشود من الملتقى، وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

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