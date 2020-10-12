الثني يدعو هيئة السلامة لرفع درجة التأهب استعدادا لأي طارئ

دعا رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين خلال لقائه رئيس هيئة السلامة الوطنية العميد عبدالعزيز العرفي إلى ضرورة رفع درجة التأهب تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء المقبل.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على مدى استعداد وجاهزية هيئة السلامة الوطنية لاستقبال أي طارئ وآليات التعامل معه وأصدر تعليماته بضرورة إتمام صيانة الآليات في أسرع وقت وذلك لتقديم العمل بشكل الأمثل.
وقدم العرفي قائمة بأبرز احتياجات العمل من معدات وآليات وغيرها.
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