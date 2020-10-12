الثني يدعو هيئة السلامة لرفع درجة التأهب استعدادا لأي طارئ

دعا رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين خلال لقائه رئيس هيئة السلامة الوطنية العميد عبدالعزيز العرفي إلى ضرورة رفع درجة التأهب تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء المقبل.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على مدى استعداد وجاهزية هيئة السلامة الوطنية لاستقبال أي طارئ وآليات التعامل معه وأصدر تعليماته بضرورة إتمام صيانة الآليات في أسرع وقت وذلك لتقديم العمل بشكل الأمثل.

وقدم العرفي قائمة بأبرز احتياجات العمل من معدات وآليات وغيرها.