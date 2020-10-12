باشاغا يستقبل سفيري إسبانيا وإيطاليا لدى ليبيا

استقبل المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، يستقبل سفيري إسبانيا وإيطاليا لدى ليبيا، بديون الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا وسفير إيطاليا لدى ليبيا جرى خلاله مناقشة مستجدات الأزمة الليبية, وما توصلت إليه أطراف النزاع لحلها.

وأضافت الوزارة أن اللقاء تطرق كذلك التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصةً الأمنية منها.

أما عن لقاء السفير الإسباني مع باشاغا، فأوضحت الوزارة أنه ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصةً في المجالات الأمنية. كما استعرض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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