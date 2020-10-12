رئيس بلدية سرت يتابع ميدانيا حملة التنظيف بالمدينة

أجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر أمس، جولة تابع خلالها فعاليات حملة النظافة الواسعة التي تنفذها الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت، والتي حملت شعار “سرت مدينتي الجميلة”.

الحملة استهدفت تنظيف وإزالة كافة تكدسات القمامة والأتربة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق والمنتزهات والحدائق، وكافة الأحياء السكنية.

هذا وثمن رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت الجهود المبذولة من الشركة العامة لخدمات النظافة، رغم الظروف والمعاناة التي تمر بها الشركة منذ شهور، كما حيا الدعم المقدم من القوات المسلحة لشركة خدمات النظافة من أجل القيام بعملها على الوجه المطلوب .

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