«باشاغا»: نحتاج إلى التحلي بـ«الأخلاق الكريمة» ونتمتع بـ«الحس الوطني»

شدد وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق””فتحي باشاغا” على ضرورة تنمية وتطوير ما سماه “الحس الأمني لدى منتسبي وزارة الداخلية عامة وضباط وضباط صف وأفراد مراكز الشرطة” وفق قوله.

وطالب “باشاغا” رؤساء مراكز الشرطة الواقعة في نطاق بلدية طرابلس خلال اجتماعه بهم ظهر اليوم بديوان الوزارة بطرابلس، بضرورة المحافظة على الأمن وبسطه والمجاهرة به والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وفق بيان لوزارته.

وبحسب البيان، أكد “باشاغا” على ضرورة تدارك الخلل الموجود داخل مراكز الشرطة بكافة أنواعه ومحاولة نشر روح التعاون الأمني بين كافة العاملين داخل مراكز الشرطة، كما دعا رؤساء مراكز الشرطة بضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمية ووضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار بعيداً عن الجهوية والمناطقية، على حد قوله.

وطمآن “باشاغا” رؤساء مراكز الشرطة بتوفير كافة الإمكانيات التي تحتاجها مراكز الشرطة حتي تصل كافة المراكز في ليبيا إلى مرتبة المراكز النموذجية وفق احدث التقنيات العلمية المتبعة داخل مراكز الشرطة في عدد من دول العالم، وفق تعبيره.