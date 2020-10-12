الخارجية الألمانية ترحب بالمحادثات الليبية المطروحة من الأمم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بالمحادثات الليبية التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعية الأطراف السياسية الليبية الفاعلة إلى دعم هذه العملية.

وذكرت الخارجية الألمانية في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر، أن هذه المحادثات ستضع شروط وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الليبيون، وكذلك الاتفاق على حكومة جديدة موحدة وعلى انتخابات برلمانية ورئاسية، مطالبة جميع الشركاء الدوليين بالتأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاع ودعم جهود الأمم المتحدة، ومؤكدة على استمرار دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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