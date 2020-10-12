أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، عن ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك الكهرباء ومصنع خمور بضواحي تاجوراء.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن التشكيل العصابي جرى ضبطه من خلال التحري وجمع المعلومات من قبل إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وأضافت أنه بعد إبلاغ مركز شرطة تاجوراء وأخذ الإذن من النيابة العامة، قامت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بمداهمة المكان الذي يتخذه التشكيل العصابي وكر لهم بأحد المناطق بضواحي تاجوراء والعثور على أسلاك كهربائية مسروقة.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى أن الجهات الأمنية عثرت أيضا على مصنع للخمور داخل المكان الذي كان يختبئ فيه أفراد التشكيل العصابي، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية لمركز شرطة تاجوراء.

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